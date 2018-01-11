ЦБ возбудил административные дела по нарушениям в сделках с акциями ФК "Открытие"

МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Управление обеспечения прав инвесторов ЦБ РФ возбудило в отношении АО "Открытие Холдинг" и ООО "Открытие Н" дела об административных правонарушениях в связи с тем, что владельцы 75% акций банка ФК "Открытие" не выставили обязательную оферту миноритарным акционерам, сообщила пресс-служба "Открытие Холдинга".

Дела возбуждены по статье 15.28 КОАП РФ "нарушение порядка приобретения более 30% акций открытого акционерного общества". Эта статья предусматривает наложение административного штрафа на должностных лиц - от 5 тысяч до 20 тысяч рублей; на юридических лиц - от 50 тысяч до 500 тысяч рублей.

"Как указано в протоколе Центробанка, по состоянию на 28 августа 2017 года группа компаний, в том числе "Открытие Холдинг", "Открытие Н", банк "Траст" и другие являлись владельцами 74,45% акций ПАО Банк "ФК Открытие", при этом банк "Траст" являлся владельцем 7,86% акций ПАО Банк "ФК Открытие", - говорится в сообщении.

Затем "ФК Открытие" 28 августа приобрел 100% акций НПФ РГС, который в свою очередь владел 4,97% акций "ФК Открытие". В результате этой сделки НПФ РГС вошел в группу компаний – владельцев акций банка "ФК Открытие", общий объем акций которых превысил 75%. "Согласно закону, они должны были направить акционерам и владельцам эмиссионных ценных бумаг публичную оферту, но не сделали этого", - отмечается в сообщении со ссылкой на протокол ЦБ. В этот же день почти 100% банка "Траст" было приобретено банком "ФК Открытие".

В числе прочих дело об административном правонарушении по данному эпизоду было составлено и на компании "Открытие Холдинг" и "Открытие Н", отмечается в сообщении.

"Эти компании в указанный период не приобретали акции НПФ РГС, банка "Траст" и каких-либо других компаний, а также не выступали сторонами указанной сделки", - заявили в "Открытие Холдинг", отметив, что обязанность исполнять порядок приобретения более 30% ПАО возлагается на юрлицо, входящее в группу лиц, которое приобрело акции, а не на любого участника группы.

"Таким образом, замечание Центробанка, что "Открытие Холдинг" и "Открытие Н" входили в группу лиц и поэтому являются нарушителями, выглядит юридически необоснованным", - считают в "Открытие Холдинге".

Банк ФК "Открытие" проходит процедуру санации через подконтрольный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора, о которой было объявлено 29 августа. По новому механизму санации ЦБ становится основным собственником санируемого банка с последующей продажей частному инвестору. В ходе санации была выявлена многомиллиардная "дыра" в капитале "ФК Открытие", вследствие чего он сначала был сокращен до 1 рубля, а затем была проведена допэмиссия акций, которую выкупил ЦБ.

Регулятор в декабре утвердил изменения в план своего участия в санации "ФК Открытие", которые предусматривают докапитализацию банка на 456,2 миллиарда рублей, и допустил возможность повторной.