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Международные резервы РФ за 2 недели выросли на 0,14%


Компании / Финансы

МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Международные резервы РФ по состоянию на 5 января текущего года составили 432,6 миллиарда долларов против 432 миллиардов долларов на 22 декабря прошлого года, сообщил Банк России.

При этом в период с 22 по 29 декабря прошлого года резервы выросли на 0,02% (на 29 декабря они составили 432,1 миллиарда). В период с 29 декабря 2017 года по 5 января 2018 года они выросли на 0,12%. А за период с 22 декабря 2017 года по 5 января 2018 года резервы выросли на 600 миллионов долларов, или на 0,14%.

"Международные резервы на 29 декабря 2017 года составили 432,1 миллиарда долларов США. За первую неделю года международные резервы увеличились до 432,6 миллиарда долларов, или на 500 миллионов долларов США, в результате положительной переоценки", - говорится в сообщении регулятора.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

Исторического максимума резервы достигали в начале августа 2008 года - 598 миллиардов долларов. По состоянию на 21 апреля 2017 года международные резервы РФ достигли уровня в 400 миллиардов долларов впервые с декабря 2014 года.

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