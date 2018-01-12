Частные инвесторы РФ впервые купили электростанцию для майнинга криптовалют

МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Частные инвесторы в России впервые приобрели электростанцию для майнинга криптовалют, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

По их словам, новые владельцы ООО "Губахинская энергетическая компания" (ГЭК), которую "Т Плюс" Виктора Вексельберга продала в конце декабря, могут использовать мощности для создания дата-центра и майнинга криптовалют.

По официальным данным, покупателем актива у "Т Плюс" выступила Надежда Симанова, однако, по данным издания, реальным приобретателем стал Алексей Колесник, в конце декабря возглавивший ООО "ГЭК". Ранее он руководил комитетом природных ресурсов в минприроды Татарстана.

В ГЭК входят Кизеловская ГРЭС в Пермском крае мощностью 23,6 МВт и Сарапульская ТЭЦ в Удмуртии (10 МВт). "Т Плюс" продавала станции раздельно: ГРЭС за 30 миллионов рублей, а ТЭЦ и городские сети - за 129,3 миллионов рублей. В "Т Плюс" отказались назвать покупателя активов газете.

Колесник подтвердил изданию, что рассматривает вариант с майнингом криптовалюты, но скорее на площадке в Удмуртии, тогда как основной проект - создание дата-центра. Он добавил, что до принятия законодательной базы вплотную заниматься криптовалютами не планирует.

На общественном совете при Минфине РФ 28 декабря был представлен законопроект о регулировании цифровых активов в РФ. В законопроекте даются определения криптовалюте, майнингу и ICO (процедуре первичного размещения токенов). Финальный вариант законопроекта о регулировании криптовалют в РФ, согласно поручению президента Владимира Путина, должен быть подготовлен в первом полугодии 2018 года.