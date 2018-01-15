Апелляционный суд подтвердил законность приказов ЦБ в отношении банка "Югра"

МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд вслед за нижестоящей инстанцией подтвердил законность двух приказов Банка России от 7 июля 2017 года, которыми в "Югру" была назначена временная администрация в лице АСВ, а также установлен трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов, передает корреспондент из зала суда.

Апелляционный суд в понедельник отклонил жалобу банка "Югра" на принятое в октябре прошлого года решение арбитражного суда Москвы, которое после этого вступило в законную силу.

"Югра" в лице своих бывших собственников требовала признать недействительными два приказа ЦБ, а также предписание от 6 июля, которым регулятор обязал "Югру" доформировать резервы по ссудам в размере 13,5 миллиарда рублей. Арбитраж Москвы полностью отклонил требования "Югры".

ПОДРОБНОСТИ ЗАСЕДАНИЯ

Апелляционный суд в понедельник отклонил ходатайство "Югры" о переходе к рассмотрению дела по правилам первой инстанции, мотивированное тем, что арбитраж Москвы не привлек к делу Генпрокуратуру, которая ранее заявляла о незаконности оспариваемых приказов. Суд также отклонил ходатайства об истребовании у ЦБ ряда доказательств, заявлявшиеся в первой инстанции.

Представитель банка "Югра" после заседания сказал, что решение о подаче кассационной жалобы должно быть принято доверителями. "На наш взгляд, имеются основания для дальнейшего обжалования", - отметил представитель заявителя.

ПРАВОВЫЕ ПОЗИЦИИ СТОРОН

Представитель "Югры" сообщил в суде первой инстанции, что 6 июля банк получил предписание ЦБ о необходимости в суточный срок доформировать резервы на сумму 13,5 миллиарда рублей и переклассифицировать задолженность 20 заемщиков.

Банк 7 июля в период с 16 до 17 часов исполнил предписание, увеличив резервы на 14 миллиардов рублей и устранив выявленные регулятором нарушения обязательных нормативов, но, несмотря на это ЦБ издал оспариваемые приказы и отстранил собственников от управления банком.

Представитель Центробанка заявил, что банк "Югра" допустил снижение собственных средств более чем на 30% от максимального значения в течение года. Так, на 1 августа 2016 года капитал составлял 66,3 миллиарда рублей, а к 28 июня 2017 года он снизился на 56%.

Параллельно банк допускал снижение показателей по трем обязательным нормативам Банка России. Регулятор, в частности, выявил факты недооценки кредитного риска по 20 заемщикам, в связи с чем потребовал переклассифицировать данную задолженность. Ответчик также заявил, что ответ от банка "Югра" на предписание поступил в ЦБ по окончании рабочего дня, то есть предписание не было исполнено в срок.

Страховой случай с банком "Югра", у которого ЦБ с 28 июля отозвал лицензию, стал крупнейшим за период расчистки банковской системы РФ. Банк входил в число 30 крупнейших российских банков по размеру активов. ЦБ РФ в качестве основных причин отзыва лицензии назвал финансирование проектов бенефициаров "Югры" за счет привлеченных средств физлиц (доля таких кредитов составила почти 90%), отсутствие адекватных резервов, неоднократное применение надзорных мер и нарушение банком введенных в отношении него ограничений.

ЦБ ранее сообщил, что разница между активами и обязательствами банка "Югра" по состоянию на 8 сентября составила 86,1 миллиарда рублей. Арбитраж Москвы в декабре признал законным приказ ЦБ об отзыве у "Югры" лицензии.

Основным владельцем "Югры" является бизнесмен Алексей Хотин, который контролирует 52,5% капитала кредитной организации. Представители бывших собственников "Югры" неоднократно заявляли, что у регулятора отсутствовали безусловные основания для отзыва лицензии, а именно отсутствовало снижение всех нормативов достаточности собственных средств и размера капитала банка ниже минимального значения, то есть ниже 30 миллиардов рублей.

По мнению экс-владельцев, полная утрата капитала банка произошла вследствие внесенных изменений в данные бухучета на основании распорядительных актов временной администрации.