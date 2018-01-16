НБУ: Детективы Kroll подтвердили вывод $5,5 млрд экс-владельцами Приватбанка

КИЕВ, 16 янв - ПРАЙМ. Американское детективное агентство Kroll подтвердило использование украинского Приватбанка его бывшими владельцами в мошеннических схемах, принесших банку убыток в как минимум 5,5 миллиарда долларов, заявила во вторник пресс-служба Нацбанка Украины.

Правительство Украины в конце 2016 года национализировало крупнейший в стране частный банк, основным владельцем которого являлся бизнесмен Игорь Коломойский. Минфин стал собственником 100% акций Приватбанка. Также было принято решение о докапитализации банка на сумму 116,8 миллиарда гривен (более 4 миллиардов долларов), которая была осуществлена в два этапа - в декабре 2016 и феврале 2017 года. Позже власти провели еще несколько этапов докапитализации банка.

"Результаты независимого расследования компании Kroll подтвердили, что ПАО "Приватбанк" было объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий как минимум в течение десяти лет до национализации, что привело к причинению банку убытков как минимум в размере 5,5 миллиарда долларов США. Об этом говорится в результатах расследования, представленных Национальному банку Украины", - говорится в сообщении на сайте регулятора.

В нем отмечается, что сделанные ранее Нацбанком выводы подтверждены результатами проведенного Kroll расследования, и регулятор готов ознакомить с ними правоохранительные органы. Нацбанк указывает, что найм детективов отвечает обязательствам Украины перед МВФ, согласно которым Киев должен быть провести "экономическое расследование операций ПАО "Приватбанк" для определения того, имели ли место правонарушения или плохая банковская практика в период до его национализации".

Вывод расследования, который приводит Нацбанк, таков: была создана "теневая банковская структура внутри Приватбанка", которая выводила и отмывала средства, кредитуя акционеров банка и связанных с ними лиц. "Существуют четкие признаки того, что кредитные средства были использованы для приобретения активов и финансирования бизнеса на Украине и за рубежом в пользу экс-акционеров и аффилированных с ними лиц. ... Банк привлекал средства украинских и иностранных вкладчиков для поддержки схемы циклического перекредитования", - указывается в сообщении.

"До национализации в декабре 2016 года более 95% корпоративного кредитного портфеля было предоставлено сторонам, связанным с бывшими акционерами и группами аффилированных с ними лиц. В конце 2016 года 75% кредитного портфеля было консолидировано в кредиты 36 заемщикам, связанным с бывшими акционерами и группами аффилированных с ними лиц. Большинство из них не погашаются и является просроченным, что привело к убыткам банка минимум в 5,5 миллиарда долларов США", - подытоживает Нацбанк.