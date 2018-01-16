Alibaba планирует заняться майнингом криптовалют

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Китайская интернет-компания Alibaba запустила майнинговую платформу P2P Nodes, пишет китайское СМИ Tencent News со ссылкой на источник.

"Alibaba уже запустила майнинговую платформу "P2P". Судя по условиям соглашения об обслуживании, главной управляющей компанией платформы является "Хуадун", которая принадлежит Alibaba. Эта компания 10 октября 2017 года завершила процедуру регистрации. Местом регистрации значится город Нанкин", - говорится в сообщении Tencent.

При этом в сообщении не уточняется, начала ли платформа уже принимать заявки на регистрацию клиентов.

По данным источника cnLedger в Twitter, в дальнейшем компания, возможно, планирует интегрировать платформу с сайтом Alibaba.com.

В другом сообщении Tencent говорится, что доступ к платформе будет предоставляться на условиях "стороннего сервиса", то есть Alibaba будет предлагать своим клиентам услуги облачного майнинга.

В сообщении также говорится, что Alibaba "с огромной осторожностью" подходит к этому проекту. Технически пользователи могут выводить фиат через систему Alipay, однако платформа не позволяет им выводить криптовалюты.

Alibaba Group является крупнейшей интернет-компанией Китая и работает в сфере электронной коммерции. Была основана Джеком Ма в 1999 году. Группе также принадлежат несколько дочерних компаний и интернет-площадок: Alibaba Pictures, Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com.