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ЦБ не исключает продажи собственности "Открытия" по частям


Компании / Финансы / Банки

МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Банк России не исключает продажи собственности банка "ФК Открытие" по частям, но это произойдет только после того, как будет разработана стратегия кредитной организации, заявила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.

В декабре акционеры "Открытия" избрали новый состав наблюдательного совета, председателем которого стала Юдаева. В его состав также вошли: советник председателя ЦБ Алексей Симановский, замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, президент — председатель правления банка "ВТБ 24" Михаил Задорнов, главный управляющий директор банка UBS в России Елена Титова, член набсовета Московской биржи Андрей Голиков, представитель России в совете директоров ЕБРР Денис Морозов. В ЦБ отмечали, что при формировании набсовета исходили из его ориентации на скорейшую приватизацию "Открытия".

Говоря о своей задаче на посту главы набсовета "Открытия", Юдаева в интервью телеканалу "Россия 24" сказала: "Думаю, что главная задача набсовета и моя сейчас - это разработать стратегию бизнес-модели этого банка, чтобы он продемонстрировал свою жизнеспособность, чтобы он продемонстрировал, что он хорошо видит свою нишу. Где и как он может работать на рынке, продемонстрировал свою эффективность", - рассказала первый зампред ЦБ.

"И после этого уже можно будет говорить о том, чтобы начать продавать какие-то части собственности. Но на первом этапе - это именно сделать так, чтобы банк заработал и чтобы у него была нормальная и понятная стратегия", - подытожила она.

ЦБ РФ в августе объявил о мерах по спасению банка "ФК Открытие". Это стало премьерой санации с использованием нового механизма — Банк России, вложив средства созданного в этом году Фонда консолидации банковского сектора, стал главным акционером "ФК Открытие".

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Санация банка "Открытие"

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