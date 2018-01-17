Otkritie Capital International изменила название на Sova Capital

МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Лондонская компания Otkritie Capital International Limited (OCIL), ранее входившая в группу банка "ФК Открытие", изменила название на Sova Capital, говорится в сообщении компании.

"Otkritie Capital International Limited - закрытая акционерная компания, зарегистрированная в Англии и Уэльсе, меняет свое название на Sova Capital Limited", - сообщается в релизе.

На прошлой неделе концерн "Россиум", совладельцем которого является глава компании "МКБ Капитал" Роман Авдеев, сообщил о закрытии сделки по приобретению 100% акций компании OCIL - инвестиционной компании "Открытие Холдинга". Как следует из списка аффилированных с Московским кредитным банком (МКБ) лиц, OCIL и две ее структуры - Otkritie Capital (Hong Kong) Limited и Otkritie Capital U.S. Inc. - 22 декабря вошли в одну группу лиц с МКБ. В сентябре "Россиум" объявил, что намерен привлечь в акционерный капитал более 26 миллиардов рублей, часть из которых должна была быть направлена на приобретение компании Otkritie Capital.

OCIL была создана в 2007 году и на данный момент является одной из лидирующих инвестиционных компаний с офисами в Лондоне и Москве, оказывающей полный спектр инвестиционных услуг институциональным и корпоративным клиентам из России и других стран. Деятельность компании регулируется законодательством Великобритании и Financial Conduct Authority.

МКБ работает на рынке РФ с 1992 года. Корпоративный бизнес – основное направление деятельности банка, на которое приходится порядка 70% кредитного портфеля. Владельцем 86,2% акций МКБ является концерн "Россиум" бизнесмена Романа Авдеева. ЕБРР, Международной финансовой корпорации (IFC) и RBOF Holding Company Ltd. суммарно принадлежат еще 13,8% акций. МКБ, по данным БИР Аналитик, занимал на 1 ноября 2017 года 9-е место среди российских банков по величине активов в размере 1,9 трлн рублей.

В настоящее время банк "ФК Открытие" проходит процедуру финансового оздоровления через подконтрольный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора. В рамках санации "Открытия" ЦБ в декабре докапитализировал банк на 456,2 миллиарда рублей.