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Вливания от ЦБ увеличили капитал "Открытия" до 222 млрд руб с отрицательного значения


Компании / Финансы / Банки
  • # открытие и бинбанк

МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Собственные средства (капитал) санируемого банка "ФК Открытие" за декабрь увеличились до 222,2 миллиарда рублей с отрицательного значения в 209,5 миллиарда рублей на начало месяца, следует из информации, опубликованной на сайте "Федресурс" (Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности). 

Офис банка "Открытие" в МосквеЦБ не исключает продажи собственности "Открытия" по частям

"ФК Открытие" проходит процедуру санации через подконтрольный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора, о которой было объявлено 29 августа. По новому механизму санации ЦБ становится основным собственником санируемого банка с последующей продажей частному инвестору. В ходе санации была выявлена многомиллиардная "дыра" в капитале "ФК Открытие", вследствие чего он сначала был сокращен до 1 рубля, а затем была проведена допэмиссия акций, которую выкупил ЦБ.

Регулятор в декабре утвердил изменения в план своего участия в санации "ФК Открытие", которые предусматривают докапитализацию банка на 456,2 миллиарда рублей, и допустил возможность повторной. 

Отделение банка "Открытие"Банк "ФК Открытие" в ноябре получил прибыль в 235,4 млрд руб

Банк России 11 декабря сообщил, что приобрел дополнительный выпуск обыкновенных акций "ФК Открытие" на сумму 456,2 миллиарда рублей. В результате регулятор стал владельцем свыше 99,9% акций этого банка.

Данная докапитализация и стала причиной столь значительно роста капитала "ФК Открытие" в декабре, прокомментировал РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

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Санация банка "Открытие"

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