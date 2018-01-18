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Биткоин растет на торгах после падения ниже $10 тыс днем ранее


Компании / Финансы / Рынки / Валюта / Банки

МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) торгуется в плюсе в четверг после падения до уровня ниже 10 тысяч долларов на торгах в среду, что стало минимальным уровнем с ноября 2017 года, следует из данных торгов.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 7.50 мск биткоин дорожал на 4,37%, до 11,38 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта росла в цене на 1,33%, до 11,16 тысячи долларов, на GDAX - на 1,72%, до 11,21 тысячи долларов. По данным портала Coindesk, биткоин дорожал на 0,1%, до 11,15 тысячи долларов.

Падение рынка всего криптовалют на 20-30%, и в частности биткоина, в среду было связано с сообщениями из Китая и Южной Кореи о планах стран усилить контроль над рынком криптовалют. Власти Китая намерены заблокировать онлайн-платформы и мобильные приложения для торговли криптовалютой, а в Южной Корее, по данным местного агентства Ренхап, правительство готовит пакет мер, чтобы ограничить "иррациональное" увлечение криптовалютами.

По мнению экспертов, биткоин является пузырем, который уже начал лопаться. "Действительно, последние падения его цены свидетельствуют о том, что пузырь разрывается - хотя его стоимость все еще в десять раз выше, чем была год назад, но цена еще продолжит падать", - говорится в обзоре аналитиков Capital Economics, имеющемся в распоряжении РИА Новости. Текущее удешевление биткоина не окажет значительного влияния на мировую экономику, поскольку его капитализация все еще относительно мала, считают аналитики.

Что касается других криптовалют, то Ethereum поднималась в цене на 3,65%, до 1 тысячи долларов, Ripple - на 26,25%, до 1,4 доллара, Bitcoin Cash - на 6,17%, до 1,79 тысячи долларов, согласным данным CoinMarketCap. Капитализация рынка криптовалют, по данным сервиса, составляет на данный момент 549,9 миллиарда долларов, на долю биткоина приходится около 35% всего рынка.

Сервис CoinMarketCap позволяет отслеживать среднюю цену и капитализацию каждой из существующих на сегодняшний день криптовалют. При подсчете средней рыночной цены на биткоин в долларах агрегатор высчитывает данные с более чем 20 бирж. Coindesk - медиаресурс, специализирующийся на криптовалютах. Высчитывает среднюю цену биткоина по его долларовой стоимости на четырех крупнейших мировых криптобиржах: Bitfinex, Bitstamp, Coinbase и itBit.

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