ЦБ добивается возбуждения уголовных дел по сделкам Промсвязьбанка

МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. Банк России добивается возбуждения уголовных дел по сделкам Промсвязьбанка PSBR и по хищению из него кредитных досье, в связи с чем обращался в Генпрокуратуру, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора.

"Временная администрация по управлению банком, функции которой выполняются Управляющей компанией Фонда консолидации банковского сектора, 29 декабря 2017 года направила Генеральному прокурору РФ Юрию Чайке заявление о возбуждение уголовного дела в связи с выявлением сделок по приобретению у компаний – нерезидентов ценных бумаг Промсвязьбанка на внебиржевом рынке, которые совершены вопреки интересам банка и причинили ему существенный имущественный ущерб", - сообщили в пресс-службе регулятора.

Банк России 29 декабря 2017 года направил обращение в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой организовать проверку по обращению временной администрации, отмечает ЦБ.

Кроме того, в пресс-службе ЦБ рассказали, что регулятор 25 декабря 2017 года направил обращение в Генеральную прокуратуру РФ в отношении выявленного факта хищения кредитных досье корпоративных заемщиков Промсвязьбанка на общую сумму задолженности более 100 миллиардов рублей.

Зампред ЦБ Василий Поздышев 22 декабря сообщил, что Банк России готовит обращения в правоохранительные органы по ряду операций менеджмента Промсвязьбанка, имеющих признаки незаконных действий. Тогда он говорил, что временная администрация выявила, в частности, факты уничтожения кредитных досье корпоративных заемщиков более чем на 109 миллиардов рублей и манипуляции со стороны управляющей компании нескольких негосударственных пенсионных фондов акциями Промсвязьбанка.