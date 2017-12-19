СМИ: ЦБ требует от Ананьевых продать банк "Возрождение" до середины февраля

МОСКВА, 19 янв ПРАЙМ. Банк России требует от экс-бенефициаров Промсвязьбанка PSBR братьев Ананьевых продать контрольный пакет в банке "Возрождение" до середины февраля, пишет газета "Коммерсант".

По информации издания, 16 января глава совета директоров "Возрождения" Отар Маргания встречался с первым зампредом ЦБ Дмитрием Тулиным и замглавы регулятора Ольгой Поляковой для обсуждения будущего банка. "На совещании было четко обозначено, что братья Ананьевы должны выйти из числа акционеров банка не позднее середины февраля и ЦБ будет следить за тем, чтобы это не была формальная сделка", - сообщил газете источник, знакомый с итогами встречи.

Как отметил другой собеседник издания, ЦБ крайне недоволен обстоятельствами расставания Ананьевых с Промсвязьбанком и требует, в частности, смены не только владельцев, но и команды "Возрождения", чтобы там не осталось менеджеров, связанных братьями Ананьевыми. Вопрос о немедленной продаже "Возрождения" был поставлен регулятором сразу после решения о передаче Промсвязьбанка в Фонд консолидации банковского сектора ЦБ (ФКБС) 15 декабря, пишет издание. По закону это должно быть реализовано в течение 90 дней, но в данном случае регулятор ужесточил требования по сроку исполнения предписания. Ананьевы и сами начали переговоры о продаже "Возрождения" еще до потери Промсвязьбанка, но до сих пор они были безуспешными.

По словам собеседника газеты, осенью Ананьевы обсуждали возможность продажи пакета Отару Маргании, который до 2015 года владел блокпакетом банка и продал его Ананьевым, с возможностью в будущем обратного выкупа, однако регулятор не одобрил этот вариант. Возможность продажи "Возрождения" обсуждалась также с Альфа-банком, Совкомбанком и банком "Уралсиб" и группой ВТБ. В такой ситуации с высокой вероятностью предписание не будет выполнено и банк перейдет под управление временной администрации ЦБ, пишет газета.

Банк России в декабре объявил о санации Промсвязьбанка. ЦБ при этом решил не вводить мораторий на удовлетворение требований кредиторов, и банк продолжает работу в обычном режиме. Банк "Возрождение" VZRZ входит в группу Промсвязьбанка.

По данным БИР Аналитик, "Возрождение" занимал 37 место в банковской системе РФ на 1 ноября с активами 258 млрд рублей, собственные средства составляли 29,3 млрд рублей, средства населения - 140 млрд рублей.