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СМИ: ЦБ требует от Ананьевых продать банк "Возрождение" до середины февраля


Компании / Финансы / Банки
  • #Алексей Ананьев

МОСКВА, 19 янв ПРАЙМ. Банк России требует от экс-бенефициаров Промсвязьбанка PSBR братьев Ананьевых продать контрольный пакет в банке "Возрождение" до середины февраля, пишет газета "Коммерсант".

По информации издания, 16 января глава совета директоров "Возрождения" Отар Маргания встречался с первым зампредом ЦБ Дмитрием Тулиным и замглавы регулятора Ольгой Поляковой для обсуждения будущего банка. "На совещании было четко обозначено, что братья Ананьевы должны выйти из числа акционеров банка не позднее середины февраля и ЦБ будет следить за тем, чтобы это не была формальная сделка", - сообщил газете источник, знакомый с итогами встречи.

Как отметил другой собеседник издания, ЦБ крайне недоволен обстоятельствами расставания Ананьевых с Промсвязьбанком и требует, в частности, смены не только владельцев, но и команды "Возрождения", чтобы там не осталось менеджеров, связанных братьями Ананьевыми. Вопрос о немедленной продаже "Возрождения" был поставлен регулятором сразу после решения о передаче Промсвязьбанка в Фонд консолидации банковского сектора ЦБ (ФКБС) 15 декабря, пишет издание. По закону это должно быть реализовано в течение 90 дней, но в данном случае регулятор ужесточил требования по сроку исполнения предписания. Ананьевы и сами начали переговоры о продаже "Возрождения" еще до потери Промсвязьбанка, но до сих пор они были безуспешными.

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По словам собеседника газеты, осенью Ананьевы обсуждали возможность продажи пакета Отару Маргании, который до 2015 года владел блокпакетом банка и продал его Ананьевым, с возможностью в будущем обратного выкупа, однако регулятор не одобрил этот вариант. Возможность продажи "Возрождения" обсуждалась также с Альфа-банком, Совкомбанком и банком "Уралсиб" и группой ВТБ. В такой ситуации с высокой вероятностью предписание не будет выполнено и банк перейдет под управление временной администрации ЦБ, пишет газета.

Банк России в декабре объявил о санации Промсвязьбанка. ЦБ при этом решил не вводить мораторий на удовлетворение требований кредиторов, и банк продолжает работу в обычном режиме. Банк "Возрождение" VZRZ входит в группу Промсвязьбанка.

По данным БИР Аналитик, "Возрождение" занимал 37 место в банковской системе РФ на 1 ноября с активами 258 млрд рублей, собственные средства составляли 29,3 млрд рублей, средства населения - 140 млрд рублей.

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