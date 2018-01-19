Число страховщиков в РФ в 2017 г сократилось почти на 12%

МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Число страховых компаний в России в 2017 году сократилось до 226 с 256, сообщили РИА Новости в пресс-службе Банка России.

"За 2017 год были отозваны лицензии у 30 страховщиков (256 страховых компаний в реестре на 31 декабря 2016 года против 226 – на 31 декабря 2017 года)", - сказали в пресс-службе ЦБ.

Ключевым фактором сокращения количества страховых организаций на рынке в последние годы были комплексные мероприятия Банка России по контролю реальности активов страховщиков, пояснили там же.

В ЦБ также отметили, что динамика сокращения количества страховщиков существенно замедлилась.

"Это свидетельствует о постепенной стабилизации рынка, готовности и заинтересованности оставшихся участников в осуществлении деятельности в соответствии с требованиями законодательства и позволяет Банку России в будущем сосредоточиться не только на вопросах финансовой устойчивости, но и на вопросах качества оказания услуг", - заключили в пресс-службе.