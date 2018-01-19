Банк для гособоронзаказа создадут на базе Промсвязьбанка, его возглавит Петр Фрадков

МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Глава министерства финансов России Антон Силуанов в пятницу заявил, что опорный банк для осуществления операций по государственному оборонному заказу и крупным госконтрактам создадут на базе Промсвязьбанка PSBR.

Во главе новой кредитной организации станет глава Российского экспортного центра (РЭЦ) Петр Фрадков.

"В соответствии с принятым решением о создании опорного банка для осуществления операций по государственному оборонному заказу и крупным государственным контрактам, правительством РФ совместно с Банком России в качестве указанного банка определен Промсвязьбанк", - отметил министр финансов и пояснил, что этот банк по ряду характеристик оптимально подходит для роли спецбанка.

"Руководителем банка планируется назначить Фрадкова Петра Михайловича", - сообщил глава Минфина.

Напомним, что накануне финансовое ведомство сообщало о том, что российский кабмин принял решение о создании опорного банка для осуществления операций по гособоронзаказу и крупным государственным контрактам. Новая структура будет обеспечивать банковское сопровождение, проведение расчетов и кредитование оборонных предприятий. В скором времени кредитная организация будет передана в собственность государству.

В середине декабря 2017 года ЦБ РФ объявил о санации Промсвязьбанка, главными бенефициарами которого являются братья Дмитрий и Алексей Ананьевы. Санация пройдет через контролируемый Банком России Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС).