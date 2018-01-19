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ЦБ гарантирует непрерывность деятельности Бинбанка, "ФК Открытие" и Промсвязьбанка


Компании / Финансы / Банки

МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Совет директоров Банка России принял решения о гарантировании непрерывности деятельности Бинбанка, банка "ФК Открытие" и Промсвязьбанка PSBR на время их санации, сообщает регулятор. 

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"Совет директоров Банка России принял решение о гарантировании непрерывности деятельности публичного акционерного общества "Промсвязьбанк" в течение срока реализации плана участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка", - говорится в сообщении. Аналогичные сообщения регулятор также разместил в отношении Бинбанка и банка "ФК Открытие".

Банк России в прошлом году взял на санацию через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) три крупных российских банка. В августе и сентябре ЦБ объявил о санации через ФКБС банка "ФК Открытие" и Бинбанка, в середине декабря — Промсвязьбанка. В рамках данного механизма ЦБ становится основным владельцем оздоравливаемой кредитной организации.

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