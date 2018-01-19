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Fitch считает вероятными санкции Запада против Промсвязьбанка из-за ГОЗа


Компании / Финансы / Банки

МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch считает весьма вероятным введение санкций Запада в отношении Промсвязьбанка PSBR за обслуживание гособоронзаказа и крупных госконтрактов, сообщил старший директор банковской аналитической группы Fitch Александр Данилов.

Министр финансов Антон Силуанов в пятницу сообщил, что опорный банк для осуществления операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам будет создан на базе Промсвязьбанка. ЦБ позже заявил, что Промсвязьбанк будет докапитализирован и передан в собственность РФ в течение первого квартала 2018 года. Регулятор подчеркнул, что банк продолжит выполнять обычные банковские операции. 

Вывеска отделения "Промсвязьбанка" в МосквеЦБ: Промсвязьбанк будет докапитализирован и передан в собственность РФ в I квартале

"Санкции могут быть распространены на физическое или юридическое лицо, вовлеченное в существенные транзакции в пользу предприятий российского оборонного комплекса. Обслуживание российского оборонного заказа, очевидно, может быть отнесено к существенным транзакциям, так что я бы считал введение санкций в отношении банка весьма вероятным", - сказал Данилов.

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