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Moody's: Изменение модели Промсвязьбанка может ограничить перечень его банковских услуг


Компании / Финансы / Банки
  • #Рейтинговое агентство Moody's
    © AFP, Emmanuel Dunand

 

МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Изменение бизнес-модели Промсвязьбанка PSBR в связи с его превращением в опорную кредитную организацию "оборонки" может привести к ограничению перечня услуг банка, заявил РИА Новости младший вице-президент, аналитик международного рейтингового агентства Moody's Лев Дорф. 

Fitch RatingsFitch считает вероятными санкции Запада против Промсвязьбанка из-за ГОЗа

Минфин РФ в четверг сообщил, что кабмин принял решение о создании опорного банка для осуществления операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. А ранее сегодня министр финансов Антон Силуанов сообщил журналистам, что такая кредитная организация будет создана на базе Промсвязьбанка, который возглавит нынешний глава Российского экспортного центра (РЭЦ) Петр Фрадков.

"Одна из целей создания специализированного банка была в том, чтобы снизить потенциальные санкционные риски для других коммерческих банков, обслуживающих в настоящее время предприятия ВПК. Результатом изменения бизнес-модели от универсальной к нишевой может стать ограниченный перечень банковских услуг с фокусом на те операции, которые соответствуют новым целям и стратегии банка", - рассказал Дорф. 

Петр Фрадков возглавляет Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестицийБанк для гособоронзаказа создадут на базе Промсвязьбанка, его возглавит Петр Фрадков

Банк России 15 декабря объявил о санации Промсвязьбанка через контролируемый регулятором Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). В рамках данного механизма ЦБ становится основным владельцем оздоравливаемой кредитной организации. По данным РИА Рейтинг, Промсвязьбанк на 1 декабря 2017 года занимал 10-е место среди банков РФ с размером активов в 1,378 триллиона рублей.

 

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Санация Промсвязьбанка

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