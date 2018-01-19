ЦБ: Внешний долг РФ в 2017 году вырос на 2,9%

МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Внешний долг РФ в 2017 году вырос на 15 миллиардов долларов, или на 2,9%, и составил 529,1 миллиарда долларов, говорится в материалах Банка России.

"Внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 января 2018 года, по предварительной оценке Банка России, составил 529,1 миллиарда долларов, по сравнению с началом 2017 года он увеличился на 15 миллиардов долларов США, или на 2,9%", - говорится в сообщении.

По данным регулятора, рост внешней задолженности был обусловлен приобретением иностранными инвесторами суверенных долговых ценных бумаг, номинированных в российских рублях, а также привлечением долгового финансирования от зарубежных связанных структур российских компаний. Внешняя задолженность банков, напротив, уменьшилась до минимального за последнее десятилетие уровня.