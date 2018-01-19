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S&P: Ряд рыночных клиентов могут покинуть Промсвязьбанк, опасаясь санкций


Компании / Финансы / Банки

МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Часть рыночных клиентов Промсвязьбанка PSBR, заинтересованных в международных переводах, могут покинуть банк, опасаясь западных санкций после изменения его статуса, сообщила РИА Новости ведущий аналитик S&P по рейтингам финансовых институтов Екатерина Марушкевич.

Минфин РФ в четверг сообщил, что кабмин принял решение о создании опорного банка для осуществления операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. Позднее министр финансов Антон Силуанов заявил, что такая кредитная организация будет создана на базе Промсвязьбанка.

"Рыночные клиенты банка, которые заинтересованы, например, в международных переводах денежных средств, могут покинуть банк, опасаясь западных санкций. В то же время банк вероятно получит средства новых клиентов – предприятия гособоронзаказа, которые начнут обслуживание в банке", - полагает Марушкевич.

"Возможность попадания банка под санкции Запада в случае его ориентации на финансирование гособоронзаказа действительно есть", - добавляет она.

По мнению эксперта, если решение о выборе Промсвязьбанка опорным банком для финансирования гособоронзаказа будет принято, бизнес-модель банка может кардинально поменяться, поскольку его функции будут предполагать обеспечение стабильного обслуживания стратегически важной оборонной отрасли. "Однако детали стратегии банка нам еще только предстоит увидеть, когда она будет разработана после завершения первого этапа финансового оздоровления банка", - говорит Марушкевич.

Она также отмечает, что вероятно давление на собственную кредитоспособность банка в связи с изменениями в его бизнес-модели и клиентской базе, однако, возможно и позитивное влияние на общую кредитоспособность, связанное с возможным ростом государственной поддержки. "Государство, как правило, имеет более высокие стимулы для поддержки финансовых институтов, которые финансируют проекты, стратегически важные для государства", - отмечает эксперт.

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Санация Промсвязьбанка

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