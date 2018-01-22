Банк России приостановил действие лицензий двух страховщиков

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Банк России приостановил действие лицензий страховой группы "АСКО" и страхового акционерного общества "Южуралжасо", сообщается на сайте регулятора.

Так, ЦБ РФ приостановил действие лицензий на осуществление страхования ООО "Страховая группа "АСКО" в связи с неисполнением страховщиком предписания Банка России надлежащим образом. Ранее Банк России с 25 декабря назначил временную администрацию страховой группы "АСКО" сроком на полгода в связи с ненадлежащим исполнением страховой группой плана восстановления платежеспособности.

Кроме того, регулятор приостановил действие лицензий на осуществление страхования страхового акционерного общества "Южуралжасо" из-за неисполнения компанией предписания Банка России надлежащим образом, а именно, несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части нарушения порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов. Регулятор с 22 января 2018 года также назначил временную администрацию в "Южуралжасо".

"Приостановление действия лицензии субъекта страхового дела означает запрет на заключение договоров страхования, а также внесение изменений, влекущих за собой увеличение обязательств субъекта страхового дела, в соответствующие договоры. Страховая организация обязана принимать заявления о наступлении страховых случаев и исполнять обязательства", - говорится в сообщении ЦБ.