FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Банк России приостановил действие лицензий двух страховщиков


Компании / Финансы / Банки

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Банк России приостановил действие лицензий страховой группы "АСКО" и страхового акционерного общества "Южуралжасо", сообщается на сайте регулятора.

Так, ЦБ РФ приостановил действие лицензий на осуществление страхования ООО "Страховая группа "АСКО" в связи с неисполнением страховщиком предписания Банка России надлежащим образом. Ранее Банк России с 25 декабря назначил временную администрацию страховой группы "АСКО" сроком на полгода в связи с ненадлежащим исполнением страховой группой плана восстановления платежеспособности.

Кроме того, регулятор приостановил действие лицензий на осуществление страхования страхового акционерного общества "Южуралжасо" из-за неисполнения компанией предписания Банка России надлежащим образом, а именно, несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части нарушения порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов. Регулятор с 22 января 2018 года также назначил временную администрацию в "Южуралжасо".

"Приостановление действия лицензии субъекта страхового дела означает запрет на заключение договоров страхования, а также внесение изменений, влекущих за собой увеличение обязательств субъекта страхового дела, в соответствующие договоры. Страховая организация обязана принимать заявления о наступлении страховых случаев и исполнять обязательства", - говорится в сообщении ЦБ.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ