Запасы золота в резервах РФ за 2017 г выросли на 14%

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Запасы монетарного золота в международных резервах РФ по итогам 2017 года выросли на 13,9% (+223,95 тонны) и на 1 января 2018 года составляли 59,1 миллиона унций (1838,22 тонны), свидетельствуют материалы Банка России.

При этом стоимость золота в резервах за год выросла на 27,3% - до 76,647 миллиарда долларов на 1 января 2018 года с 60,194 миллиарда долларов на 1 января 2017 года. Доля золота в международных резервах за период увеличилась до 17,71% с 15,94%.

Запасы золота в международных резервах России за 2016 год выросли на 14,1% (+199 тонн) и на 1 января 2017 года составляли 51,9 миллиона унций (1614,27 тонны).

Банк России в течение 2017 года, как и годом ранее, регулярно закупал монетарное золото для пополнения золотовалютных резервов. Так, в декабре 2017 года Банк России приобрел 9,33 тонны монетарного золота, увеличив золотые запасы на 0,5% в сравнении с ноябрем.

В ноябре 2017 года банк приобрел 27,99 тонны золота, в октябре - 21,77 тонны, в сентябре - 34,22 тонны, в августе — 15,5 тонны, в июле — 12,44 тонны, в июне — 9,33 тонны, в мае — 21,8 тонны, в апреле — 6,2 тонны, в марте — 25 тонн, в феврале — 9,3 тонны, в январе — 31,1 тонны.

Физический объем золота в международных резервах в последние годы неуклонно рос: на 1 января 2007 года запасы золота составляли 402 тонны, на 1 января 2008 года - 450 тонн, на 1 января 2009 года - 519 тонн, на 1 января 2010 года - 637,6 тонны, на 1 января 2011 года - 789,9 тонны, на 1 января 2012 года - 883,2 тонны, на 1 января 2013 года - 958 тонн, на 1 января 2014 года - 1036 тонн, на 1 января 2015 года - 1207 тонн.