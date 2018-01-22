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Горьков: ВЭБ ожидает убыток по МСФО за 2017 г меньше плана в 305 млрд руб


Компании / Экономика / Финансы

ГОРКИ, 22 янв - ПРАЙМ. ВЭБ ожидает убытка по МСФО за 2017 год значительно меньше планировавшихся ранее 305 миллиардов рублей, рассказал в понедельник глава банка Сергей Горьков.

"У нас будут убытки, как мы и планировали. Единственное, что убытки будут значительно меньше, чем плановые. Потому что плановые у нас 305 миллиардов, у нас они будут значительно меньше", - сообщил Горьков журналистам, отвечая на вопрос о прогнозах убытков банка по итогам 2017 года.

Он отметил, что окончательные результаты будут раскрыты после февраля текущего года.

"Это МСФО, но это связано все равно с РСБУ, поэтому раскрытие производим одновременно", - уточнил он

Как сообщил журналистам Горьков, менеджмент Внешэкономбанка планирует на ближайшем заседании наблюдательного совета предложить стратегию развития Связь-банка и "Глобэкса" в контексте того, что ни одна из этих "дочек" госкорпорации не стала опорным банком по обслуживанию гособоронзаказа.

Минфин РФ на прошлой неделе сообщил, что кабмин принял решение о создании опорного банка для осуществления операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам на базе Промсвязьбанка PSBR, который сейчас санируется Центробанком. Ранее среди претендентов на роль спецбанка назывались, в том числе, "дочки" ВЭБа.

"Да, действительно, у нас и Связь-банк, и "Глобэкс" рассматривались (как возможные площадки под опорный банк для гособоронзаказа - ред.), в настоящее время принято другое решение. Мы, соответственно, сейчас предложим стратегию, которая учтет эту ситуацию. Я думаю, что на ближайший набсовет мы предложим другое решение этого вопроса", - сказал Горьков.

В целом, как заявил Горьков, Внешэкономбанк в 2017 году выполнил все показатели KPI, а также перевыполнил основной показатель по кредитованию экономики.

"Подведены итоги по KPI за прошлый год в целом. Мы все KPI выполнили и перевыполнили основной показатель - это объем финансирования кредитования", - рассказал Горьков журналистам по итогам заседания наблюдательного совета ВЭБ.

Он подчеркнул, что в плане был заявлен объем кредитования на уровне 166 миллиардов рублей, а был выполнен объем порядка 189 миллиардов рублей в 2017 году.

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