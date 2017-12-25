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Промсвязьбанк подал иск к НПФ, вышедшим из его капитала накануне объявления о санации


Компании / Финансы / Банки

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Промсвязьбанк PSBR подал иск к негосударственным пенсионным фондам "Будущее" Бориса Минца, "Сафмар" и "Доверие" (входят в группу "Сафмар"), свидетельствуют материалы Арбитражного суда Москвы.

Иск также подан к управляющим компаниям НПФ и Promsvyaz Capital B.V. бывших собственников Промсвязьбанка братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых. Иск датирован 22 января. Третьими лицами по исковому заявлению выступают Банк России, Московская биржа MOEX и Национальный расчетный депозитарий.

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По состоянию на 29 ноября прошлого года, до объявления о санации Промсвязьбанка, братья Ананьевы через Promsvyaz Capital B.V. владели 50,03% акций Промсвязьбанка, НПФ "Будущее" - 10%, НПФ "Сафмар" - 6,19%, НПФ "Доверие" - 3,81%.

О санации Промсвязьбанка ЦБ объявил 15 декабря, а за день до объявления пенсионные фонды вышли из капитала банка. ЦБ в свою очередь сообщил, что намерен провести финансовое расследование сделок на бирже с бумагами банка накануне объявления о санации.

На прошлой неделе стало известно, что на базе Промсвязьбанка будет создан опорный банк для осуществления операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. Банковское сопровождение гособоронзаказа будет осуществляться одновременно с обычными операциями банка. В собственность РФ Промсвязьбанк будет передан в течение первого квартала 2018 года, тогда же он будет докапитализирован.

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Санация Промсвязьбанка

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