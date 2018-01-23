СМИ: Промсвязьбанк спишет евробонды на $1,3 млрд из-за убытков на 208 млрд руб

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Промсвязьбанк, находящийся на санации ЦБ, спишет евробонды на 1,3 миллиарда долларов после того, как его капитал стал отрицательным, сообщает Рейтер со ссылкой на информацию PSB Finance на сайте Ирландской биржи.

Капитал Промсвязьбанка к 25 декабря стал отрицательным, уйдя в минус на 134,1 миллиарда рублей (2,37 миллиарда долларов), следует из сообщений. При этом банку пришлось признать убытки на 208 миллиардов рублей. Это и стало причиной проседания капитала до отрицательного значения.

В связи с этим PSB Finance сообщила держателям пяти выпусков бондов на 1,3 миллиарда долларов о списании всех выпусков включая невыплаченные проценты.

Среди них: два выпуска вечных бондов на 600 миллионов долларов, размещенные в 2014 и 2016 годах, а также два выпуска субординированных бондов на 433 миллиона долларов с погашением в 2021 году, и на 283 миллиона долларов - в 2019 году.