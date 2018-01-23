Банк "Россия" вышел из капитала "Возрождения"

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Банк "Россия" полностью вышел из капитала "Возрождения", прекратив распоряжаться 9,68% акций, следует из материалов "Возрождения".

Банк прекратил распоряжаться ценными бумагами 23 января.

"Акционерный банк "Россия" основан в 1990 году в Санкт-Петербурге и является одним из первых российских частных банков. Он осуществляет весь комплекс банковских услуг для корпоративных и частных клиентов. По данным РИА Рейтинг, банк на 1 декабря 2017 года занимал 16-е место среди банков РФ с размером активов в 815,2 миллиарда рублей.

"Возрождение" — персональный банк для корпоративных и частных клиентов, предоставляющий финансовые услуги на всей территории России. Банк обслуживает свыше 1,3 миллиона клиентов.