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Банк "Россия" вышел из капитала "Возрождения"


Компании / Финансы / Банки
  • Банк "Возрождение" увеличил прибыль за 9 месяцев по МСФО в 2,8 раза - до 1,123 млрд руб

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Банк "Россия" полностью вышел из капитала "Возрождения", прекратив распоряжаться 9,68% акций, следует из материалов "Возрождения".

Банк прекратил распоряжаться ценными бумагами 23 января.

"Акционерный банк "Россия" основан в 1990 году в Санкт-Петербурге и является одним из первых российских частных банков. Он осуществляет весь комплекс банковских услуг для корпоративных и частных клиентов. По данным РИА Рейтинг, банк на 1 декабря 2017 года занимал 16-е место среди банков РФ с размером активов в 815,2 миллиарда рублей.

"Возрождение" — персональный банк для корпоративных и частных клиентов, предоставляющий финансовые услуги на всей территории России. Банк обслуживает свыше 1,3 миллиона клиентов. 

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