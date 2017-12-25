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ВТБ предоставит кредит на 5 млрд евро китайской CEFC на покупку акций "Роснефти"


Компании / Финансы / Банки

ДАВОС (Швейцария), 24 янв - ПРАЙМ. ВТБ подписал соглашение о предоставлении кредита на 5 миллиардов евро китайской CEFC China Energy ("Хуасинь") на покупку акций "Роснефти" ROSN, заявил РИА Новости первый зампред ВТБ Юрий Соловьев в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

"Мы все уже подписали. Теперь вопрос к китайцам - когда они его возьмут. У нас все подписано", - ответил Соловьев на вопрос о том, когда ВТБ предоставит CEFC кредит на 5 миллиардов евро на покупку акций "Роснефти".

При этом, по словам Соловьева, кредит выдается под залог всего покупаемого пакета "Роснефти" в 14,16%.

Консорциум швейцарского трейдера Glencore и суверенного фонда Катара QIA, купивший 19,5% акций "Роснефти" в ходе приватизационной сделки в 2016 году, теперь продает 14,16% акций российской нефтекомпании китайской CEFC. Сумма сделки оценивается в 9,1 миллиарда долларов. После ее закрытия доля Glencore составит 0,5%, QIA - 4,7%.

"Роснефть" заявляла, что рассчитывает на одобрение сделки российским и китайским регуляторами до конца 2017 года. Консорциум QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (прежнее название - QHG Shares Pte. Ltd.) ранее купил 19,5% акций "Роснефти" в ходе приватизационной сделки, прошедшей в конце 2016 года.

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