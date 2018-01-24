ВТБ рассмотрит возможность приобретения банка "Возрождение"

МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Глава ВТБ Андрей Костин в ходе делового завтрака банка в рамках экономического форума в Давосе заявил, что кредитная организация рассмотрит возможность приобретения банка "Возрождение".

"Мы пока еще не знаем. Наши розничные (менеджеры - ред.) говорят, что там может быть интерес, но мы не очень представляем себе ситуацию в "Возрождении", мы никогда этот банк не смотрели, не анализировали", - сказал Костин.

ЦБ ранее заявил о достаточно жестком сроке, когда банк "Возрождение" должен быть продан. "Мы не знаем, есть ли претенденты. Мы сейчас вернемся из Давоса, этой темой займемся и посмотрим", - добавил он.

Банк "Возрождение" входит в группу Промсвязьбанка. Банк России в середине декабря прошлого года объявил о санации Промсвязьбанка, основными бенефициарами которого являлись братья Дмитрий и Алексей Ананьевы, через контролируемый регулятором Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС).

В кулуарах форума Костин также рассказал о том, что ВТБ обсудил с инвесторами вопрос приватизации банка. "На сегодня ситуация крайне неблагоприятная для любой приватизации. Но а дальше - посмотрим. Если ситуация стабилизируется, будем смотреть на это. В принципе ни правительство, ни менеджмент ВТБ не против приватизации, скорее, даже за. Но повторяю, на мой взгляд, не самая удачная ситуация, санкционная тема находится в острой фазе", - считает банкир.

Бумаги "Возрождения" на торгах Московской биржи подскочили в моменте примерно на 12% на заявлении Костина. К 10.49 мск привилегированные акции поднимались на 4,71% - до 200 рублей, обыкновенные – на 5,83% - до 535,5 рубля. Акции ВТБ дешевели на 0,42% вместе с рядом бумаг финансового сектора. При этом индекс Мосбиржи снижался на 0,44%.

Префы "Возрождения" подскакивали на 11,78%, до 213,5 рубля – максимума с ноября 2015 года, обыкновенные - на 12,6%, до 570 рублей.