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Минфин РФ опубликовал законопроект о регулировании цифровых активов


Компании / Финансы / Рынки / Валюта

МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Минфин РФ опубликовал законопроект о регулировании цифровых активов в РФ, в котором дал определения криптовалюте, токену, майнингу и ICO (процедуре первичного размещения токенов). Норм о налогообложении таких активов в законопроекте, опубликованном на сайте министерства, пока нет.

"Цифровые финансовые активы не являются законным средством платежа на территории Российской Федерации", - говорится в законопроекте.

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Согласно документу, криптовалютой является цифровой финансовый актив, создаваемый и учитываемый в распределенном реестре цифровых транзакций участниками этого реестра в соответствии с правилами ведения реестра цифровых транзакций.

Законопроект устанавливает правила выпуска токенов - цифровых финансовых активов, которые могут выпускаться юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями для привлечения финансирования.

Согласно документу, у токена определенного вида может быть только один эмитент. При этом неквалифицированные инвесторы смогут приобретать в рамках одного выпуска (ICO) токены на сумму не более пятидесяти тысяч рублей.

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