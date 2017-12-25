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Сбербанк прогнозирует курс доллара в 2018 году в диапазоне 56-61 руб


Компании / Финансы

ДАВОС (Швейцария), 25 янв - ПРАЙМ. Сбербанк SBER не видит рисков драматических колебаний курса рубля и цен на нефть в 2018 году, ожидает стоимость доллара в диапазоне 56-61 рубль, сообщил глава Сбербанка Герман Греф.

"Мы не видим пока никаких драматических изменений, во всяком случае на годичном горизонте", - сказал Греф, комментируя ожидания по курсу рубля и стоимости нефти журналистам после делового завтрака Сбербанка "Технология AI искусственного интеллекта меняет компании и экономику: приобретения и угрозы" на Всемирном экономическом форуме.

"Наши оценки - 56-61 (рубль за доллар - ред.) - это коридор, в котором возможны колебания. Если цены на нефть будут держаться в районе 60-70 (долларов за баррель - ред.), думаю, будем видеть от сегодняшнего курса 1-2 рубля. Это нормально. Инфляция упала очень сильно", - добавил глава крупнейшего российского банка.

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