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Дворкович: Банки смогут работать в случае отключения РФ от системы SWIFT


Компании / Финансы / Банки

 

ДАВОС, 25 янв - ПРАЙМ. Российские банки смогут работать в случае отключения РФ от межбанковской системы SWIFT, но власти страны надеются, что США не пойдут на этот шаг - это будет "совсем уже агрессия", заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"Я не буду комментировать вероятности какие-то, это не наше решение. Работать можно и без SWIFT, когда-то SWIFT не было. Понятно, что все это чуть медленнее и не так эффективно, но работать можно", - сказал Дворкович журналистам в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

"Но это совсем уже агрессия и, конечно, как говорил (глава МИД РФ Сергей - ред.) Лавров и другие коллеги, у нас есть возможные ответные шаги некоторые. Мы надеемся, что не будет агрессии (со стороны США - ред.)", - добавил вице-премьер.

В марте прошлого года председатель Банка России Эльвира Набиуллина на встрече с президентом Владимиром Путиным заявила, что российская финансовая система защищена на случай отключения от системы SWIFT и международных платежных систем, добавив, что в России создан аналог этой системы.

Речь идет о "Системе передачи финансовых сообщений Банка России" (СПФС), созданной в качестве альтернативного канала межбанковского взаимодействия с целью обеспечения гарантированного и бесперебойного предоставления услуг по передаче электронных сообщений по финансовым операциям.

SWIFT - международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. К ней подключены более 10,8 тысячи крупнейших организаций в более чем 200 странах. Сама система в октябре 2014 года заявляла, что испытывает давление со стороны ряда государств, настаивающих на ее присоединении к санкциям против РФ, однако не намерена поддаваться.

 

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