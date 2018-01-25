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РФПИ с партнерами планируют вложить в СП "Яндекс.Такси" и Uber десятки миллионов долларов


Компании / Финансы

ДАВОС, 25 янв - ПРАЙМ. РФПИ с партнерами, включая Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ), планируют инвестировать в объединенную компанию "Яндекс YNDX.Такси" и Uber десятки миллионов долларов, надеются на закрытие сделки в ближайшее время, заявил журналистам глава РФПИ Кирилл Дмитриев в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

"Мы планируем нашу инвестицию в объединенный бизнес Uber и "Яндекс.Такси". Надеемся, что сделка закроется в ближайшее время. Вместе с нами туда придет ряд наших партнеров, в том числе РКИФ. И, соответственно, мы верим в будущее этой компании. Мы также являемся инвестором в компанию Didi Taxi в Китае и понимаем, как "Яндексу" и Uber можно увеличивать свой бизнес и делать его еще более привлекательным для потребителей", - сказал Дмитриев.

"В рамках этих инвестиций речь идет о десятках миллионов долларов, и мы хотели бы даже с партнерами инвестировать и больше, но компания сама ограничила размер капитала, который мы можем инвестировать. Речь идет об РФПИ и партнерах", - уточнил глава российского суверенного фонда.

"Яндекс" и Uber в середине июля договорились объединить в одну компанию свои онлайн-сервисы заказа такси в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане. После закрытия сделки 59,3% компании будут принадлежать "Яндексу", 36,6% - Uber, а 4,1% - сотрудникам. Uber и "Яндекс" пообещали инвестировать в новую компанию 225 миллионов долларов и 100 миллионов долларов соответственно, оценивая ее в 3,725 миллиарда долларов.

 

Федеральная антимонопольная служба России одобрила сделку в ноябре, выдав предписание не устанавливать запрет для водителей на работу с иными агрегаторами услуг такси. После этого "Яндекс" сообщил о планах закрыть сделку c Uber по объединению бизнесов онлайн-заказа такси в России в январе 2018 года.

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