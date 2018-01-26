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Структура "Открытие Холдинга" сократила долю в Qiwi до 0,32% с 21,73%


Компании / Технологии / Финансы

МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Входящая в структуру "Открытие Холдинга" Otkritie Investments Cyprus Limited (OICL) продала американские депозитарные расписки (ADS) компании Qiwi и сократила свою долю в компании до 0,32% с прежних 21,73%, говорится с сообщении Qiwi.

"OICL 20 декабря 2017 года продала 9,652 миллиона ADS Qiwi по цене 799,53 рубля за одну ADS", - сообщается в релизе. Теперь OICL владеет 142,201 тысяч ADS компании Qiwi.

До этого, в начале декабря, OICL докупила ADS Qiwi и увеличила свою долю в компании до 21,73% с прежних 11,96%. В начале ноября OICL приобрела ADS Qiwi на 3,2 миллиарда рублей, а в начале октября - купила 1,225 миллиона ADS, доведя свою долю до 4,88% выпущенных акций Qiwi класса B.

Кроме того, банк "ФК Открытие" в конце августа в рамках двух сделок внутреннего трансфера приобрел у "Открытие холдинга" 5,282 миллиона ADS Qiwi примерно за 90 миллионов долларов. А в начале октября гендиректор Qiwi Сергей Солонин сообщил, что банк ведет переговоры об увеличении своей доли в Qiwi до конца 2017 года.

Qiwi управляет одним из крупнейших в России платежных сервисов. В структуру группы Qiwi входят ООО "Киви кошелек", QIPS LLC, ЗАО "Киви банк", ООО "Киви провайдер платежных сервисов", 70% системы денежных переводов Contact.

Компания провела IPO на NASDAQ в мае 2013 года, а в октябре 2013 года и в мае 2014 года - вторичные размещения. Скорректированная чистая прибыль компании по МСФО во втором квартале 2017 года снизилась на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1,082 миллиарда рублей.

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