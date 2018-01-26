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Приток в фонды активов РФ за неделю сократился в 5,3 раза


Фонды / Компании / Финансы

МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Инвесторы за неделю по 24 января ввели в фонды, ориентированные на российские активы (доля РФ от всех регионов мира в инвестициях фондов), 99,6 миллиона долларов против притока в 530 миллионов долларов неделей ранее, говорится в обзоре компании "Сбербанк КИБ".

Компания "Сбербанк КИБ" приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств - Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

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"Россия по-прежнему превосходит все ожидания, привлеченные неделей ранее 392 миллиона долларов увеличили общий объем притока с начала года до 1,2 миллиарда долларов. Приток в фонды, ориентированные на Россию (Russia-dedicated funds), составил лишь 99,6 миллиона долларов за отчетную неделю, увеличив общий объем привлеченных средств с начала года до 462 миллионов долларов", - говорится в сообщении.

За отчетную неделю наиболее значительным источником притока средств в фонды РФ стали глобальные фонды развивающихся рынков (GEM) - приток составил 242 миллиона долларов.

Пассивные фонды РФ зафиксировали за минувшую неделю приток в 213 миллионов долларов, повысив показатель за весь текущий год до 725 миллионов долларов. Активные фонды отметили приток средств на сумму в 179 миллионов долларов, увеличив общий объем привлеченных с начала года средств до 486 миллионов долларов.

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