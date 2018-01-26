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Поздышев: ЦБ РФ за 4 года отозвал лицензии у 359 банков


Компании / Финансы / Банки

 

МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Банк России за последние четыре года отозвал лицензии у 359 банков, находится ближе к концу очистки сектора, сообщил зампред ЦБ Василий Поздышев.

"Большое количество отзывов лицензий в банковском секторе в последние четыре года связано с активизацией банковского надзора, активизацией Центрального банка и проведением Центральным банком последовательной политики оздоровления финансовой системы", - сказал Поздышев в эфире телеканала "Россия 24".

"За четыре года было отозвано 359 банковских лицензий. На самом деле, мы уже находимся ближе к концу этого пути", - добавил он.

В конце декабря прошлого года глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщала, что очистка банковского сектора России от недобросовестных игроков будет продолжаться еще какое-то время, скорее всего два года. Набиуллина возглавляет ЦБ с июня 2013 года. С этого момента начался процесс "очистки" банковского сектора, в результате чего число банков в РФ сократилось почти на треть. Сейчас в стране насчитывается меньше 600 кредитных организаций.

 

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Отзыв лицензий ЦБ

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