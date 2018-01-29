Опрос банка "Хоум Кредит": Переход всего банкинга в онлайн произойдет через 10-20 лет

МОСКВА, 29 янв ПРАЙМ. Переход всего банкинга в онлайн-пространство произойдет уже через 10-20 лет, считают большинство (42%) опрошенных банком "Хоум Кредит" экспертов.

Еще 33% респондентов считают, что банкинг перейдет в онлайн через 5-10 лет. Более долгий срок в 20-30 лет назвали 14% опрошенных, а еще 5% ожидают такие изменения не раньше чем через 30-40 лет. Около 6% респондентов полагают, что полный переход банкинга в онлайн-пространство "нереален".

Отрыв во внедрении финтехнологий в банках развитых и развивающихся стран, согласно опросу, в настоящее время умеренный, так полагают 58% опрошенных. Большинство респондентов (48%) считают, что США через 10 лет будут лидером и будут задавать курс в области финтеха, однако через 50 лет лидером может стать Китай (37%). В России развитие финтеха идет в соответствии с мировыми тенденциями, уверены 65% респондентов.

Значительная часть респондентов отметила необходимость легализации криптовалюты по всему миру. При этом многие респонденты указали на нестабильность криптовалюты и не видят смысла в интеграции биткоина и его аналогов в оффлайн-банкинг. Искусственный интеллект, напротив, будет, по мнению опрошенных (83%), играть "очень важную" роль в финтех-продуктах через 10-15 лет. Роботы в будущем смогут частично заменить работу брокеров и аналитиков (так полагают 52% респондентов).

"Рост онлайн-сервисов и финтеха - основной тренд на рынке банковских услуг. Среди активных пользователей банков все больше молодежи. Старшие поколения тоже учатся использовать новые технологии. По моему мнению, через 5-10 лет большинство банковских операций будет совершаться онлайн. Относительно криптовалют отмечу, что сейчас эта сфера слишком рискованна, чтобы конкурировать с традиционным денежным обращением. Дальнейшее развитие этого рынка сильно зависит от его регулирования во всех странах", – приводятся в исследовании слова председателя правления банка "Хоум Кредит" Юрия Андресова.

Опрос "Финтех и Банки: технологическое будущее классических финансовых структур" проводился банком "Хоум Кредит" при участии Ассоциации менеджеров России (АМР). В нем приняли участие эксперты в области финтеха из банковской, образовательной сферы, телекоммуникаций и IT-подразделений крупного бизнеса.