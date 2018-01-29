ЦБ ужесточает требования к деловой репутации банкиров и финансистов

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Банк России ужесточил и унифицировал требования к деловой репутации участников финансового рынка, следует из вступившего в силу закона - поясняющая информация об этом опубликована на сайте регулятора.

Закон 281-ФЗ был принят летом и вступил в силу в воскресенье, 28 января. В частности, согласно документу, перечень критериев оценки деловой репутации пополнился новыми критериями и стал единым для всех участников финансового рынка, перечисленных в документе. До этого требования к деловой репутации для каждого участника рынка были разные.

Согласно документу, новые требования распространяются на владельцев крупных пакетов акций, органы управления и должностных лиц банков, страховых компаний, негосударственных пенсионных фондов, управляющих компаний и микрофинансовых организаций. В случае если лицо не соответствует требованиям, оно не сможет занимать руководящие должности или покупать крупные доли собственности.

Закон предусматривает и возможность "пожизненного" запрета на занятие должностей, владение акциями, осуществление контроля в отношении акционеров банкирам по двум основаниям: привлечение лица к уголовной ответственности за неправомерные действия при банкротстве банка, преднамеренное или фиктивное банкротство банка, а также повторное нарушение требований к деловой репутации.

Также, в соответствии с законом, теперь участник финансового рынка сможет запрашивать в Банке России информацию о наличии сведений о нем в базе данных субъектов, чья деловая репутация признана неудовлетворительной. По данным ЦБ, по состоянию на 1 января в этой базе находилось 5795 лиц.

При оценке соответствия новым требованиям ЦБ будет применять кросс-функциональный подход. Регулятор отмечает, что новые требования будут способствовать искоренению проявлений недобросовестной конкуренции на финансовых рынках, а также сделает работу руководящих органов банков и финансовых компаний более ответственной и профессиональной.