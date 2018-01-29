Deutsche Bank: Инвесторы в криптовалюты рискуют потерять все свои деньги

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Немецкий банк Deutsche Bank не советует вкладывать средства в криптовалюты, сказал в интервью агентству Bloomberg глава инвестиционного отдела подразделения по управлению частным капиталом Deutsche Bank Маркус Мюллер (Markus Mueller).

"Мы не рекомендуем делать это. Это только для тех, кто инвестирует спекулятивно. Существует реальный риск полной потери вложенных денег", - сказал Мюллер. Среди рисков, связанных с криптовалютами, банк выделяет высокую волатильность, возможность манипуляции ценами, потерю или кражу данных.

Эксперт полагает, что для того, чтобы криптовалюты превратились в настоящий актив в будущем, необходимо усилить регулирование в данной сфере, увеличить безопасность и прозрачность сделок с ними.

Deutsche Bank не первая финансовая организация, предупреждающая о высоком риске, связанном с криптовалютами. Так, на прошлой неделе представитель швейцарского банка UBS заявил, что кредитная организация не будет заниматься торговыми операциями с биткоином или предлагать криптовалюту розничным клиентам, поскольку усиление регулирования в этой сфере может привести к серьезному падению стоимости данного инструмента. Тогда же главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Морис Обстфельд заявил, что государственным регуляторам по всему миру следует внимательно следить за ситуацией с развитием криптовалют, чтобы, с одной стороны, получить от этого выгоду, а с другой - предотвратить риски.

В понедельник днем биткоин, цена которого еще в середине декабря была выше 20 тысяч долларов, торгуется в районе 11 тысяч долларов.