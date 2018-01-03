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СМИ: Сбербанк обсуждает продажу турецкой "дочки"


Компании / Финансы / Банки

 

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Сбербанк SBER ведет переговоры с потенциальными инвесторами о продаже своей "дочки" в Турции Denizbank, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на неназванных источников.

По данным источников, банк ведет переговоры с Emirates NBD PJSC (ОАЭ) и банками других государств Персидского залива, причем переговоры находятся в начальной стадии и могут не закончиться сделкой.

Помимо этого, интерес к приобретению актива выразили китайские банки и казахстанский банк, сообщает агентство Рейтер.

"Сбербанк хочет выйти (из этого актива - ред.). Нам известно, что Emirates NBD относится к тем, кто интересуется покупкой, а также банк из Казахстана", - цитирует Рейтер одного из своих источников.

В Сбербанке не стали подтверждать или опровергать информацию о переговорах. "Мы не комментируем рыночные слухи", — сказали РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.

Глава Сбербанка Герман Греф в сентябре прошлого года заявлял, что банк считает Denizbank в Турции своим самым ликвидным и прибыльным активом за рубежом и не собирается его продавать. А в ноябре он сообщил, что Сбербанк высоко оценивает перспективы развития своего бизнеса на турецком рынке и продолжит расширять трансграничные продукты, связывающие две страны.

 

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