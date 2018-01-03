Акции Denizbank подорожали на 20% после новостей о переговорах Сбербанка о продаже банка

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Стоимость акций турецкого банка Denizbank подскочила почти на 20% после того, как Сбербанк SBER подтвердил переговоры с Emirates NBD возможность его продажи, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.25 мск стоимость акций Denizbank на бирже Турции выросла на 19,96% до 5,77 турецкой лиры (1,5 доллара), что является самым высоким значением с декабря 2014 года.

Во вторник утром Сбербанк подтвердил, что ведет переговоры с банком Emirates NBD (ОАЭ) о продаже своей "дочки" в Турции Denizbank. При этом он отметил, что обсуждения находятся на начальной стадии, в настоящий момент нет точной информации о том, состоится ли сделка.

Также ведение переговоров со Сбербанком по данному вопросу подтвердил и Emirates NBD, при этом также отметив начальную стадию переговоров и отсутствие гарантий заключения сделки.

В понедельник СМИ сообщили, что Сбербанк ведет переговоры с потенциальными инвесторами о продаже Denizbank, и кроме Emirates NBD PJSC потенциальными покупателями могут выступать и банки других государств Персидского залива. При этом также отмечалось, что переговоры находятся в начальной стадии и могут не закончиться сделкой.

Глава Сбербанка Герман Греф в сентябре заявлял, что Denizbank является самым ликвидным и прибыльным активом Сбербанка за рубежом и продавать его не планируется. А в ноябре он сообщил, что Сбербанк высоко оценивает перспективы развития своего бизнеса на турецком рынке и продолжит расширять трансграничные продукты, связывающие две страны.