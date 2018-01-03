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Швейцарская "дочка" Сбербанка планирует начать торги криптовалютой


Компании / Финансы
  • *Цюрих
    © fotolia.com, PXW

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Сбербанк SBER планирует запустить торговые операции с криптовалютой в рамках своей швейцарской "дочки", рассказал журналистам вице-президент банка, руководитель департамента глобальных рынков "Сбербанк КИБ" Андрей Шеметов.

Российское законодательство на текущий момент не позволяет проводить никаких торговых операций с криптовалютой. "В России мы не можем торговать (криптовалютой - ред.), но мы хотим удовлетворять интересы клиентов, поэтому считаем, что у нас должен быть доступ стратегический к любым видам услуг, продуктам", - заявил Шеметов.

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Он отметил, что швейцарское законодательство позволяет торговать криптовалютой. "Мы сейчас готовим полностью инфраструктуру, для того чтобы начинать оказывать сервисы в рамках швейцарской "дочки"... Выстраиваем полностью трейдинговый сетап, для того чтобы можно было как открывать собственную позицию, так и давать клиентские сервисы, то есть покупать и продавать клиентам", - рассказал Шеметов.

Продукт будет доступен только юридическим лицам. "Продукт очень рисковый, волатильность очень большая, поэтому мы не будем предоставлять эти сервисы широкой массе клиентов", - сказал он.

"Мы смотрим за всеми криптовалютными парами, есть наиболее ликвидные, их имена известны. Будем смотреть, что интересно клиенту, где какая ликвидность и как мы сможем перекрывать позицию наших швейцарских контрагентов. Очевидно, что мы не пойдем в низколиквидные криптовалюты", - добавил Шеметов.

Sberbank (Switzerland) AG - дочерний банк группы Сбербанка, расположенный в Цюрихе. Основные направления деятельности - банковское обслуживание коммерческих организаций и работа на финансовых рынках.

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