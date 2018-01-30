Промсвязьбанк подал иск к Promsvyaz Capital Ананьевых и еще девяти компаниям

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Промсвязьбанка PSBR к принадлежащей бывшим основным собственникам банка братьям Дмитрию и Алексею Ананьевым нидерландской компании Promsvyaz Capital B.V. и еще девяти иностранным компаниям, следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Иск поступил в суд 29 января, к производству он пока не принят. О предмете и основаниях исковых требований в материалах суда пока не сообщается.

Промсвязьбанк 22 января подал иск к Promsvyaz Capital B.V., трем негосударственным пенсионным фондам и трем управляющим компаниям этих фондов, в котором просит отменить сделки по выходу НПФ из капитала банка накануне сообщения о его санации. В порядке применения последствий недействительности сделок истец просит взыскать с ответчиков более 16 миллиардов рублей.

По состоянию на 29 ноября прошлого года, до объявления о санации Промсвязьбанка, братья Ананьевы через Promsvyaz Capital B.V. владели 50,03% акций Промсвязьбанка, НПФ "Будущее" - 10%, НПФ "Сафмар" - 6,19%, НПФ "Доверие" - 3,81%. О санации Промсвязьбанка ЦБ объявил 15 декабря, а за день до объявления пенсионные фонды вышли из капитала банка. ЦБ в свою очередь сообщил, что намерен провести финансовое расследование сделок на бирже с бумагами банка накануне объявления о санации.

В рамках механизма санации через ФКБС Центробанк становится основным владельцем оздоравливаемой кредитной организации. По данным РИА Рейтинг, Промсвязьбанк на 1 декабря 2017 года занимал 10-е место среди банков РФ с активами в 1,378 триллиона рублей.

В январе стало известно, что на базе Промсвязьбанка будет создан опорный банк для осуществления операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. Банковское сопровождение гособоронзаказа будет осуществляться одновременно с обычными операциями банка. В собственность РФ Промсвязьбанк будет передан в течение первого квартала 2018 года, тогда же он будет докапитализирован.