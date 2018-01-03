Сбербанк планирует в 2018 г новые размещения облигаций, в том числе структурных

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Сбербанк SBER планирует в 2018 году новые размещения облигаций, в том числе структурных биржевых бумаг, рассказал журналистам вице-президент банка, руководитель департамента глобальных рынков "Сбербанк КИБ" Андрей Шеметов.

"Мы рассматриваем очень разные варианты. Нам очень понравилось размещение среди физических лиц, потому что удовлетворяет наших клиентов... Мы будем смотреть на различные группы инвесторов. Бонды размещать будем, но на какую сумму, я сейчас не назову. Биржевые структурные облигации тоже будем выпускать, все будет зависеть от спроса и от структуры самих облигаций в моменте", - прокомментировал он планы банка на 2018 год по размещению долговых бумаг.

По его словам, Сбербанк видит свою задачу по структурным облигациям в формировании этого рынка и создании ликвидных инструментов. "То есть мы готовы не только выпускать, мы готовы по ним ставить двустороннюю котировку, то есть обеспечивать маркет-мейкинг", - добавил он.

Первый выпуск структурных облигаций Сбербанк разместил в декабре 2016 года на сумму 456 миллионов рублей. Второй выпуск банк разместил в апреле 2017 года на 222,185 миллиона рублей. Выпуски гарантируют выплату фиксированного купонного дохода, возврат номинала при погашении и при этом дают возможность получения дополнительного дохода.

Сбербанк в 2017 году выступал одним из агентов Минфина России по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) для населения, напомнил Шеметов. На долю Сбербанка пришлось 63% размещенного объема. "Мы продолжаем дальше работать с этим продуктом. Думаю, что будем разговаривать с Минфином, как сделать его еще более комфортным для клиентов", - отметил он.

Средний чек по этому продукту составляет порядка 1 миллиона рублей, на текущий момент 17 тысяч клиентов купили бумаги. Как правило, это люди, которые не работают на брокерском рынке - их более 60%. Средний возраст - "сильно за пятьдесят", рассказал Шеметов.