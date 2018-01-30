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Регулятор США заморозил привлеченные через ICO средства первого криптобанка


Компании / Технологии / Финансы

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) получила разрешение суда на заморозку 600 миллионов долларов, привлеченных криптовалютным банком AriseBank в рамках ICO (процедуры первичного размещения токенов), говорится в заявлении комиссии.

Замороженные средства являются частью суммы в 1 миллиард долларов, которые банк планировал привлечь в рамках первичного размещения.

Согласно жалобе регулятора, поданной в федеральный окружной суд Далласа 25 января, AriseBank мошенничал при привлечении средств в ходе ICO. В частности, он заявил, что приобрел банк, входящий в систему страхования Федеральной корпорации по страхованию депозитов (FDIC) США, что дает ему право предлагать клиентам счета, застрахованные FDIC, а также предоставляет этим клиентам возможность получить карту Visa с маркировкой AriseBank.

Кроме того, AriseBank якобы ложно позиционировал себя как первый децентрализованный банк, предлагающий разнообразные банковские услуги, а также заверял пользователей, что разработал приложение, которое автоматически осуществляет торговлю различными криптовалютами.

"Мы утверждаем, что AriseBank и его директоры стремились привлечь сотни миллионов инвесторов, преподнеся компанию как первый в своем роде децентрализованный банк, предлагающий свою собственную криптовалюту, которая будет использоваться для широкого круга клиентских продуктов и услуг", - приводятся в сообщении слова содиректора отдела правоприменения SEC Стефани Авакян.

"Попытка скрыть мошеннические предложения под видом технологических терминов, таких как "ICO" или "криптовалюта", не поможет избежать контроля со стороны комиссии и помешать ее усилиям по защите инвесторов", - заявил представитель регулятора Шамоил Шипчандлер, чье мнение также приводится в релизе.

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