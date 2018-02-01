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ЦБ соберет у себя данные обо всех кредитах юрлицам‍


Компании / Финансы / Банки

МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Банк России создаст единый реестр кредитных досье на юридические лица. Как пишет газета "Ведомости", такой реестр необходим для повышения прозрачности банковских операций и борьбы с мошенничеством в кредитной сфере.

Издание со ссылкой на материалы экспертного совета при комитете нижней палаты парламента РФ (Госдума) по финансовому рынку отмечает, что пропажа подобного досье в отдельных кредитных организациях создает риски для финансового рынка страны. В качестве приводится ситуация вокруг пропажи кредитных досье корпоративных заемщиков из Промсвязьбанка перед тем, как регулятор направил его на санацию.

Как рассказал топ-менеджер крупного российского банка, в таких кредитных досье содержатся все выкладки по финансовому анализу заемщика, а также все условия его кредитования в отдельном банке, документы по залогу и так далее.

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