FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Обвал биткоина в январе снизил капитализацию криптовалюты в два раза


Компании / Финансы

МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Падение курса биткоина с 18 тысяч долларов в декабре до отметки ниже 10 тысяч в январе привело к сокращению капитализации криптовалюты вдвое, следует из данных торгов.

Согласно данным агрегатора CoinMarketCap, по состоянию на 16.47 мск капитализация биткоина составляла 161,8 миллиарда долларов, в то время как еще в декабре показатель достигал 327,1 миллиарда долларов.

Цена одного биткоина при этом составляла 9,4 тысячи долларов, в то время как в декабре она пробивала отметку в 18,7 тысячи долларов, показывают данные CoinMarketCap.

"Когда речь идет о рисковых активах, которые падают в цене на 50%, это говорит о том, что снижение будет продолжаться. Печально, что многие участники рынка прогорят, так как они покупают биткоины, надеясь на то, что это лишь временный откат", - приводит агентство Блумберг слова директора по торговле Oanda Стивена Иннеса (Stephen Innes).

Снижению курса биткоина поспособствовало ужесточение контроля над криптовалютами в ряде азиатских стран. Так, в Южной Корее со вторника вступили в силу новые правила, согласно которым для торговли криптовалютой каждый трейдер обязан идентифицировать себя с помощью банковского счета. Японские власти заявили в понедельник, что будут ужесточать контроль над обменниками криптовалют в стране после кражи средств с японской биржи Coincheck.

Ранее в январе со счетов клиентов японской криптобиржи Coincheck было украдено виртуальной валюты NEM на сумму, эквивалентную 58 миллиардам иен, или 527 миллионам долларов. Атака затронула 260 тысяч пользователей.

Версия для печати

Криптовалюты

Весь сюжет
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ