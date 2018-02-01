Чистая прибыль MasterCard в 2017 году сократилась на 3,7%

МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Чистая прибыль одной из крупнейших в мире компаний по обслуживанию кредитных карт MasterCard Inc. за 2017 год уменьшилась на 3,7% по сравнению с 2016 годом - до 3,915 миллиарда долларов, говорится в финансовой отчетности компании.

Разводненная прибыль в пересчете на одну акцию составила 3,65 доллара против 3,69 доллара в 2016 году, выручка - 12,497 миллиарда долларов, что на 15,9% больше показателя 2016 года.

По итогам четвертого квартала показатель чистой прибыли сократился в 4,1 раза - до 227 миллионов долларов, разводненная прибыль на акцию составила 0,21 доллара против 0,86 доллара годом ранее. Эксперты ожидали показателя на уровне 1,12 доллара. При этом организация в четвертом квартале нарастила объемы выручки на 20% - до 3,312 миллиарда долларов.

По состоянию на 31 декабря 2017 года компанией было выпущено 2,4 миллиарда карт MasterCard и Maestro.

"Мы рады, что завершили 2017 год с сильными результатами за квартал и год, чему способствовало последовательное воплощение в жизнь нашей стратегии", - приводятся в документе слова гендиректора MasterCard Аджая Банги (Ajay Banga). "Постоянные инвестиции в цифровую сферу и безопасность в сочетании с нашими недавними приобретениями обеспечивают нам хорошую позицию на рынке, что позволяет продолжать развивать наш основной бизнес и управлять большим объемом платежных потоков", - отметил Банги.

Компания MasterCard Inc. является оператором одной из крупнейших платежных систем в мире. Число осуществляемых посредством этой платежной системы транзакций превышает 22 миллиарда в год.