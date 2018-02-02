ЦБ не исключает блокировки в России белорусских сайтов по торговле криптовалютами

КРАСНОДАР, 2 фев - ПРАЙМ. Власти РФ не исключают блокировки для российских граждан белорусских сайтов по торговле криптовалютами, если оценка покажет вредоносность этих сервисов, заявил журналистам первый замглавы Банка России Сергей Швецов.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 21 декабря подписал декрет "О развитии цифровой экономики", который призван создать благоприятные условия для развития в республике информтехнологий, в том числе технологии блокчейн и криптовалют, и прихода в республику мировых IT-компаний. Документ должен вступить в силу в конце марта. Между тем премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков заявил 2 февраля, что его страна не рассматривает вопрос введения криптовалюты в Белоруссии, тестирует технологию "блокчейн" в рамках "цифровой песочницы".

"Мы смотрим, как будет организована эта торговля. Боюсь, что нам придётся блокировать сайты, предоставляющие доступ гражданам РФ. Если оценка покажет вредоносность сервисов, которые будут предоставляться со стороны белорусского проекта, то мы предпримем меры по блокировке сайта", - заявил Швецов.

В пятницу в Краснодаре Банк России открыл первый в России Центр компетенции по противодействию нелегальной деятельности на финансовом рынке страны. Основными направлениями работы Центра будут: выявление структур, работающих без лицензий и внесение их в базу данных, противодействие "финансовым пирамидам", "черным кредиторам", лжестраховщикам, нелегальным форекс-дилерам, сбор информации об организаторах мошеннических схем, инициирование проверок и применение мер воздействия к правонарушителям.