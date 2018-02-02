FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

ЦБ не исключает блокировки в России белорусских сайтов по торговле криптовалютами


Компании / Финансы

КРАСНОДАР, 2 фев - ПРАЙМ. Власти РФ не исключают блокировки для российских граждан белорусских сайтов по торговле криптовалютами, если оценка покажет вредоносность этих сервисов, заявил журналистам первый замглавы Банка России Сергей Швецов.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 21 декабря подписал декрет "О развитии цифровой экономики", который призван создать благоприятные условия для развития в республике информтехнологий, в том числе технологии блокчейн и криптовалют, и прихода в республику мировых IT-компаний. Документ должен вступить в силу в конце марта. Между тем премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков заявил 2 февраля, что его страна не рассматривает вопрос введения криптовалюты в Белоруссии, тестирует технологию "блокчейн" в рамках "цифровой песочницы".

"Мы смотрим, как будет организована эта торговля. Боюсь, что нам придётся блокировать сайты, предоставляющие доступ гражданам РФ. Если оценка покажет вредоносность сервисов, которые будут предоставляться со стороны белорусского проекта, то мы предпримем меры по блокировке сайта", - заявил Швецов.

В пятницу в Краснодаре Банк России открыл первый в России Центр компетенции по противодействию нелегальной деятельности на финансовом рынке страны. Основными направлениями работы Центра будут: выявление структур, работающих без лицензий и внесение их в базу данных, противодействие "финансовым пирамидам", "черным кредиторам", лжестраховщикам, нелегальным форекс-дилерам, сбор информации об организаторах мошеннических схем, инициирование проверок и применение мер воздействия к правонарушителям.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ