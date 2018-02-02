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Минфин предлагает создать в РФ офшоры для торгов криптовалютой


Компании / Финансы

КАСИМОВ (Рязанская область), 2 фев - ПРАЙМ. Минфин предлагает создать в России специальные офшоры для организованных торгов криптовалютой, рассматривает Владивосток и Калининград, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

"В принципе мы рассматриваем возможность реализации организованных торгов (криптовалютами - ред.) на острове Русский, острове Октябрьский. Но, конечно, мы полагаем, что надо в России этот обмен разрешить", - сказал Моисеев.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в четверг заявила, что регулятор согласен разрешить в РФ майнинг, но обмен криптовалют требует вывести за пределы страны из-за высоких рисков, которые несут эти операции.

Моисеев напомнил, что Минфин, представляя свой законопроект о цифровых финансовых активах, предупреждал, что по нему существуют разногласия с ЦБ. Они заключаются именно в подходах к торгам: министерство предусмотрело в документе возможность продажи криптовалюты на организованных торгах, против чего выступает ЦБ.

"Может, это не будет на общей территории (России - ред.), но в рамках специальных территорий, вроде свободного порта Владивосток. Там уже присутствует элемент офшора, сейчас готовится законопроект про острова Русский и Октябрьский, где будет еще более особый режим", - сказал замминистра.

Он отметил, что в Москве уже действуют несколько тысяч обменников, которые по сути предоставляют услуги обмена криптовалют за рубежом. "И никакой проблемы в этом нет", - заявил Моисеев. "Наоборот, наша задача - несколько обелить этот рынок, она заключается в том, чтобы сделать возможным обмен на территории России", - убежден замглавы Минфина.

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