Предприниматели могут получить льготный кредит под 6,5% в 15 банках РФ

МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Минэкономразвития определило список банков-участников программы льготного кредитования малых и средних предпринимателей под 6,5%, получить льготный кредит бизнесмены могут в 15 банках РФ, сообщила пресс-служба министерства.

"Получить льготный кредит предприниматели могут в 15 банках: банк ВТБ, Сбербанк SBER, Россельхозбанк, банк "Акцепт", Альфа-банк, КБ "Ассоциация", банк "Левобережный", банк "Интеза", "Запсибкомбанк", МСП банк, СКБ Приморья "Примсоцбанк", Росевробанк, банк "Санкт-Петербург", РНКБ, "ТКБ банк", - говорится в сообщении.

Поясняется, что им будут предоставлены субсидии из федерального бюджета на возмещение недополученных доходов по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке.

"Мы видели, как востребована бизнесом была в прошлом году программа льготного кредитования. В этом году она стала еще более привлекательной – конечная ставка не превышает 6,5%. Сроки льготного кредитования – 10 лет на инвестиционные цели и 3 года – на оборотные. В течение февраля первые предприниматели уже смогут получить кредиты на этих условиях", - приводятся в сообщении слова министра экономического развития РФ Максима Орешкина.

Кредиты будут выдаваться на проекты в приоритетных отраслях, в том числе в сельском хозяйстве, обрабатывающих производствах, строительстве, транспорте и связи, туристской деятельности, здравоохранении и утилизации отходов, а также в сфере общественного питания и бытовых услуг, отмечает министерство.

Также отмечается, что предприниматели, которые реализуют проекты в моногородах и регионах Дальневосточного федерального округа, могут принять участие в программе на особых условиях.