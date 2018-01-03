FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Предприниматели могут получить льготный кредит под 6,5% в 15 банках РФ


Компании / Финансы

МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Минэкономразвития определило список банков-участников программы льготного кредитования малых и средних предпринимателей под 6,5%, получить льготный кредит бизнесмены могут в 15 банках РФ, сообщила пресс-служба министерства.

"Получить льготный кредит предприниматели могут в 15 банках: банк ВТБ, Сбербанк SBER, Россельхозбанк, банк "Акцепт", Альфа-банк, КБ "Ассоциация", банк "Левобережный", банк "Интеза", "Запсибкомбанк", МСП банк, СКБ Приморья "Примсоцбанк", Росевробанк, банк "Санкт-Петербург", РНКБ, "ТКБ банк", - говорится в сообщении.

Поясняется, что им будут предоставлены субсидии из федерального бюджета на возмещение недополученных доходов по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке.

"Мы видели, как востребована бизнесом была в прошлом году программа льготного кредитования. В этом году она стала еще более привлекательной – конечная ставка не превышает 6,5%. Сроки льготного кредитования – 10 лет на инвестиционные цели и 3 года – на оборотные. В течение февраля первые предприниматели уже смогут получить кредиты на этих условиях", - приводятся в сообщении слова министра экономического развития РФ Максима Орешкина.

Кредиты будут выдаваться на проекты в приоритетных отраслях, в том числе в сельском хозяйстве, обрабатывающих производствах, строительстве, транспорте и связи, туристской деятельности, здравоохранении и утилизации отходов, а также в сфере общественного питания и бытовых услуг, отмечает министерство.

Также отмечается, что предприниматели, которые реализуют проекты в моногородах и регионах Дальневосточного федерального округа, могут принять участие в программе на особых условиях.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ