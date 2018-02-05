СМИ: Государство может снять с себя часть расходов на медицину‍

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Российские власти ведут обсуждение реформы обязательного медицинского страхования (ОМС)с целью повысить ответственность страховых компаний, при этом сняв часть ответственности с государства, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на топ-менеджеров двух СК, чиновника федерального уровня и представителя Банка России.

Вопрос об обязательном медицинском страховании в самом конце января обсуждали в министерстве финансов на совещании у главы ведомства Антона Силуанова, а также представителей ЦБ (регулирует рынок страхования) и представителей крупных страховых компаний.

Как рассказал топ-менеджер одной из СК, речь на совещании шла о том, что роль страховщиков в процессе ОМС недостаточна: они только лишь пропускают через себя денежные потоки. Участники встречи сошлись на том, что система оплаты здравоохранения в России нуждается в реформах, опробовать которые будут на нескольких пилотных субъектах.

"Эта идея обсуждалась и с ЦБ, и с Минфином предварительно, на экспертном уровне, предупреждает топ-менеджер другой страховой компании", - пишет издание.

Сейчас "комиссия исходит из подушевого норматива и прогноза заболеваемости в регионе. Затем из ТФ ОМС деньги ежемесячно поступают страховщикам – в зависимости от того, сколько у них застрахованных. А больница выставляет страховщику счета за фактически оказанные этим застрахованным услуги. Если счет меньше суммы, перечисленной на месяц, страховщик в течение трех дней возвращает остаток денег в ТФ ОМС. Если больше, за недостачей он все равно обращается к ТФ ОМС, т. е. к государству", - описывает газета процесс финансирования по ОМС.

При этом тарифы на услуги устанавливаются непрозрачно, и есть конфликт интересов: по сути, региональные власти и клиники учреждают, и медицинскую помощь покупают, и контролируют ее качество. Клиники, которым финансов не хватает, пытаются их дособрать путем приписок, рассказал председатель рабочей группы Всероссийского союза страховщиков по развитию ОМС Александр Трошин.